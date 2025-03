Homem Ã© esfaqueado na PraÃ§a Aquidauana e morre horas depois na Santa Casa

Cristiano Gregorio Pereira, de 36 anos, morreu durante a tarde desta terça-feira (18), após ser esfaqueado por um desconhecido na Praça Aquidauana, no centro de Campo Grande. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas morreu na Santa Casa.

Informações apontam que a vítima teve um dos pulmões perfurados durante o ataque. Ele foi atingido na praça, mas para pedir ajuda, corre e caiu ao lado da Morada dos Baís, quando foi localizado por um guarda, que atua no local.

O guarda teria escutado um grito e ao sair da Morada dos Baís, encontrou Cristiano caído. Na sequência, uma equipe da Guarda Civil Metropolitana chegou e prestou os primeiros atendimentos para a vítima, até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Os militares passaram a realizar o atendimento médico no local e constataram que o homem estava com o pulmão perfurado e seria necessário colocá-lo na ambulância para estabilizá-lo. Por conta da gravidade do ferimento, ele foi encaminhado para a Santa Casa, onde deu entrada na área vermelha do hospital.

Por lá, a equipe da unidade hospitalar entrou em contato com a Polícia Militar, que também passou a tomar conhecimento da situação, e quando os militares chegaram no hospital, foram avisados pelo médico de plantão que a vítima não havia resistido e falecido em decorrência do golpe sofrido.

Os policiais também entraram em contato com a GCM para coletar mais detalhes, quando souberam que a confusão aconteceu na Praça Aquidauana, mas a vítima foi localizada na Avenida Afonso Pena com a rua Noroeste.

Assim, os militares foram até a delegacia, onde o caso foi registrado como homicídio simples e será investigado.

