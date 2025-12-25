Homem é esfaqueado nas costas ao se envolver em briga na rodoviária de Aquidauana

Um homem foi esfaqueado nas costas e nas mãos após se envolver em uma briga, na tarde desta quarta-feira (24), na rodoviária de Aquidauana.

Segundo informações do site O Pantaneiro, os dois envolvidos já haviam se desentendido e entrado em confronto durante o período da manhã. No entanto, a situação se agravou horas depois, quando eles voltaram a se encontrar na rodoviária da cidade.

Ainda conforme o site, um dos homens teria chegado ao local portando uma barra de ferro e desferido um golpe nas costas do outro. Em reação, a vítima sacou uma faca e atingiu o agressor com golpes nas costas e nas mãos, alegando ter agido em legítima defesa.

Mesmo ferido, o homem esfaqueado conseguiu correr até um posto de combustíveis, onde recebeu os primeiros atendimentos do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Em seguida, ele foi encaminhado para um hospital da região. O estado de saúde não foi divulgado.

A ocorrência mobilizou uma equipe do GETAM (Grupo Especial Tático de Motos), que realizou a abordagem e encaminhou o suspeito à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana. A barra de ferro e a faca utilizadas durante a briga foram apreendidas e apresentadas à autoridade policial.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que vai apurar as circunstâncias da ocorrência e a responsabilidade de cada um dos envolvidos.

