Homem é esfaqueado várias vezes após ofender mulher em bar de Aquidauana

Um homem de 35 anos foi socorrido inconsciente após ser esfaqueado durante uma discussão na tarde desta terça-feira (19), na rodoviária de Aquidauana, cidade localizada na região do Pantanal. O autor, de 42 anos, foi preso em flagrante e confessou o crime. À polícia, ele afirmou que a vítima havia ofendido sua companheira.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por testemunhas, mas ao chegarem no local não encontraram nem a vítima e nem o autor. Os militares, então, fizeram rondas e uma pessoa confirmou ter acontecido uma briga e que um dos homens foi esfaqueado pelo outro, depois o autor que estava acompanhado da namorada saiu sentido Bairro Novo Aquidauana.

Neste momento, os policiais receberam a informação de que a vítima estava caída em frente à Delegacia de Polícia Civil da cidade com diversos cortes. Segundo o site O Pantaneiro, o Corpo de Bombeiros foi acionado e o homem foi encontrado inconsciente com ferimentos no tórax, pescoço e cabeça. Ele precisou ser intubado e levado para atendimento médico.

Os policiais então continuaram as diligências e encontraram o autor em companhia da namorada no cruzamento das ruas Onze de Outubro com a Antônio Graça. O homem confessou o crime e disse que a vítima havia ofendido a companheira após terem bebido dois litrões, no bar da rodoviária.

Com isso, houve uma briga entre os dois e, então, a vítima mostrou um facão. Ele foi agredido e acabou tomando a arma e golpeou o homem. Ele recebeu voz de prisão e o caso foi registrado como tentativa de homicídio.

