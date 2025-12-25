Menu
Polícia

Homem é espancado com frigideira ao ser flagrado assediando mulher grávida em Campo Grande

Ele foi socorrido em estado gravíssimo por conta das agressões

25 dezembro 2025 - 14h34Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa  

Um homem foi preso na noite de terça-feira (24) após espancar um suspeito de assédio em uma vila de casas localizada no bairro Vila Margarida, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal por volta das 20h. No local, os policiais encontraram um homem gravemente ferido, deitado sobre a cama, com grande quantidade de sangue espalhada pelo quarto, roupas de cama e piso. A vítima apresentava dificuldade respiratória, estado ofegante e limitação de movimentos, indicando a gravidade das agressões.

Inicialmente, a vítima negou ter sido agredida. No entanto, outro homem se apresentou espontaneamente aos policiais e confessou a autoria das agressões, afirmando que teria flagrado a vítima praticando ato obsceno enquanto sua esposa dormia no mesmo quarto. Diante da situação, ele relatou ter desferido socos, chutes e golpes com uma panela contra a vítima, atingindo principalmente a região da cabeça e do rosto.

A mulher envolvida confirmou que estava grávida do autor e relatou que havia deixado a residência do casal após dois dias de consumo excessivo de álcool e drogas por parte do companheiro. Segundo o depoimento, ela dormia em um colchão no chão quando acordou com a invasão do quarto e as agressões, fugindo em seguida por medo de também ser atacada.

O homem ferido foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa, onde recebeu atendimento médico. Conforme avaliação hospitalar, ele sofreu traumatismo craniano decorrente de múltiplas agressões, permanecendo em estado estável e sob observação, aguardando avaliação neurológica especializada.

Durante a prisão, o autor apresentou comportamento agressivo, resistiu às ordens policiais e causou danos ao compartimento de presos da viatura, sendo necessário o uso de algemas. A área foi isolada para preservação da cena, e a Polícia Científica realizou perícia no local, além de apreender o objeto utilizado nas agressões.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol tentativa de homicídio, lesão corporal grave, importunação sexual, dano ao patrimônio público e desobediência.

