Homem é espancado a tijoladas e segue em estado grave na Santa Casa

Alex Marques, 34 anos, foi espancado a tijoladas na madrugada desta segunda-feira (15), em Campo Grande. A vítima deu entrada no pronto-socorro da Santa Casa em estado grave.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem deu entrada no hospital com diversos ferimentos pelo corpo, agredido a tijoladas. A Polícia Militar foi acionada, mas Alex estava inconsciente e foi encaminhado ao hospital. Até o momento não se sabe quem poderia ter causado as lesões.

O caso está sendo investigado e a vítima está internada na ala vermelha, em estado grave.

