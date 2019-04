Homem é espancado em frente a tabacaria na capital

Um mecânico de 30 anos ficou gravemente ferido após ser agredido na saída de uma tabacaria, na madrugada deste sábado (13), na avenida Bandeirantes, em Campo Grande.

As agressões aconteceram por volta das 2h da madrugada, a vítima foi atingida por chutes e socos na cabeça e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de atendimento móvel de urgência (Samu) e foi encaminhada para a Santa Casa em estado grave.

A polícia estava na região em busca de um suposto homem que estaria armado, quando foi cercada por um grupo que tentou "capotar" a viatura e ainda agrediram os militares com socos e garrafadas.

Os policiais avistaram o homem desacordado no chão, acionaram mais reforços e para conter as agressões do grupo, efetuou disparos. Um homem de muletas que teria agredido o mecânico e uma mulher que teria xingado e agredido com um tapa o policial, foram presos e encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do bairro Piratininga e devem responder por lesão corporal grave.

