Policiais são agredidos em frente a uma tabacaria, na capital

Policiais militares tiveram suas fardas rasgadas por integrantes de um grupo que estava bastante exaltado em uma tabacaria, no bairro Amambaí, em Campo Grande. A confusão começou na madrugada deste sábado quando os policiais sofreram as agressões.

Segundo informações, a polícia foi informada de que um motorista de aplicativo, que disse que suspeitava de um passageiro que havia decido na região central e que ele estaria armado.

Os militares fizeram rondas na região onde o suposto homem teria decido, mas não encontraram o autor e quando estavam voltando para a viatura, um grupo cercou o carro e tentou tombar a viatura com os militares dentro, eles diziam, “Vamos quebrar eles”.

Neste momento os policiais que estavam em uma viatura descaracterizada, se identificaram, foi o momento em que os autores acabaram tirando o rádio transmissor. Neste momento um homem de muletas passou a agredir um dos agentes com um soco na boca, o homem é o suspeito de espancar um mecânico de 30 anos que estava caído no chão com vários ferimentos na cabeça.

O grupo começou a jogar garrafas contra os militares, que tiveram as fardas rasgadas, uma mulher ainda desferiu tapas e rasgou a camisa de um policial, ela ainda xingou e dizia “bando de filhas da p*, polícia de merda”.

A mulher foi detida, juntamente com o homem das muletas. Quando a polícia chegou ao local teve início a confusão e reforço teve de ser pedido para conter o grupo.

