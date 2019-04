Imagem forte - Policial de folga mata dois assaltantes na fronteira

Um policial militar que estava de folga, matou uma dupla de moto que estava assaltando uma moradora de Dourados. O fato ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (12) na avenida Brasil, no centro de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai.

Os dois assaltantes foram mortos, por volta das 13h30, eles foram vistos pelo policial tentando roubar a bolsa de uma estudante de medicina de Pedro Juan Caballero, foi o momento em que o militar sacou o revólver e efetuou os disparos.

Segundo a policia local, pelo menos um revólver foi encontrado com um dos assaltantes. Os mortos ainda não foram identificados, mas um dos autores era conhecido na fronteira como “Gordinho da moto azul”.

Gordinho era o autor de vários assaltos na região, tanto em território brasileiro quanto paraguaio. Os moradores da região em um grupo de WhatApp parabenizaram o policial pelo ato. “Esse policial merece receber um prêmio”, escreveu um deles.





Deixe seu Comentário

Leia Também