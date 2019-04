Homem que estava desaparecido foi espancado e encontrado nu

Com deficiência intelectual, um homem de 29 anos que havia desaparecido desde a última terça-feira (9) foi encontrado espancado e nu, um dia depois, em Paranaíba.

Populares encontraram a vítima W. F. C. R. caída no chão e acionaram o socorro. Ele foi levado para o hospital e teve de passar por uma cirurgia para a colocação de pinos na mandíbula, que foi quebrada durante as agressões. Ele ainda teve cinco costelas quebradas, além de sofrer um coágulo no cérebro por causa do espancamento.

A suspeita da polícia, é que a vítima tenha sofrido abuso sexual. O homem não soube dizer aos policiais, o que aconteceu.

A irmã contou que a vítima sofre de alcoolismo e possui problemas mentais, tendo a mentalidade de uma pessoa de 15 anos, mas que ele não é agressivo. Agora, esperam por uma vaga no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). A polícia investiga o caso e tenta descobrir sobre os autores do crime.

