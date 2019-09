Homem é executado em frente à casa de namorada

Um homem identificado como Lucas Pratis, 29, foi executado na tarde da última sexta-feira (20) por volta das 15h. Ele estava chegando na casa da namorada, em Ponta Porã - distante cerca de 314 km de Campo Grande - e ao descer do carro foi surpreendido pelos autores que realizaram 16 disparos de pistola calibre 9mm, de acordo com informações passadas por testemunhas ao site Porã News.

A vítima conseguiu entrar no quintal da casa da namorada, mas acabou caindo morto antes de receber socorro médico. Os autores do crime, antes da fuga pegaram a documentação da vítima, o que chamou a atenção dos investigadores.

Lucas era uma das pessoas presentes em uma casa no dia 10 de agosto deste ano, onde pistoleiros invadiram uma residência e executaram a tiros o jovem Gabriel Rosa Miranda,19, do qual Lucas era amigo.Não se descarta que a execução do mesmo possa ter relação com um ajuste de contas do narcotráfico que atua na região.

