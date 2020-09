Homem é executado quando saía da casa de irmã na fronteira

Marcos Tenório, com informações do Ponta Porã News

José Luiz, de 28 anos, foi executado na noite desta quarta-feira (9) no bairro San Miguel na periferia de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Ele foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (9).

Conforme o site Ponta Porã News, José teria ido até a casa de uma irmã para jantar e quando saía o local foi surpreendido com diversos tiros. Populares ainda acionaram os socorro, mas quandochegaram ele já estava morto.

A Polícia Nacional e peritos foram para o local e não conseguiram nenhuma informação que possa levar ao autor do homicídio.

