Menu
Menu Busca terça, 24 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Polícia

Homem é morto a facadas e suspeito é preso pela PM em Novo Horizonte do Sul

Claudecir Martins foi atingido por cinco facadas

24 fevereiro 2026 - 12h34Luiz Vinicius
Claudecir chegou a ser socorrido, mas morreu no dia seguinteClaudecir chegou a ser socorrido, mas morreu no dia seguinte   (Ivinoticias)

Claudecir Martins da Silva morreu durante a segunda-feira, dia 23, após ser atingido por vários golpes de faca, na rua Realina Corina dos Santos, em Novo Horizonte do Sul. Ele foi atacado ainda na noite de domingo, dia 22.

O suspeito foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar. Ele foi atingido por cinco facadas e chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o site Ivinotícias, os militares chegaram ao local indicado e encontraram a vítima caída, acionando a equipe de socorro. Enquanto a ambulância se deslocava, Claudecir apontou quem era o suspeito do ataque.

A polícia iniciou as diligências e conseguiu localizar o suspeito na residência em que morava. Ele foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Naquele momento, o caso era tratado como lesão corporal dolosa, porém, como a vítima foi a óbito no dia seguinte, o caso será tratado como homicídio.

Reportar Erro
Financial Informe Fev26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Roubo aconteceu em janeiro
Polícia
VÍDEO: Suspeitos de roubar posto de combustível são presos em Naviraí
Imagem ilustrativa | Cão da raça pitbull
Polícia
Homem é atacado por pitbull e sofre laceração na panturrilha no Jardim Noroeste
Após a prisão em flagrante o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia e permanece à disposição da Justiça
Polícia
Líder de organização que ostentava "disciplina" é preso com 48 porções de drogas em Bataguassu
Nilza foi morta com um golpe de faca
Polícia
Marido e filho são presos temporariamente sob a suspeita de feminicídio em Coxim
Polícia de MS contou com ajuda da Polícia de SP
Polícia
Condenado por lesão corporal grave em MS é preso durante operação em São Paulo
Controle de Zoonoses (CCZ) / Campo Grande
Polícia
Protetor denuncia à Polícia 'extermínio' de animais saudáveis no CCZ de Campo Grande
Motorista de app é sequestrado após aceitar corrida de R$ 900 para interior de MS
Polícia
Motorista de app é sequestrado após aceitar corrida de R$ 900 para interior de MS
Foto ilustrativa | Criança no colo do pai
Polícia
Campo-grandense denuncia ex por levar filha a SP e só devolver com ordem judicial
Prisão foi feita pela Polícia Militar
Polícia
Mulher é vítima de tentativa de feminicídio e suspeito é preso em Rio Verde
Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul
Polícia
Mulher é agredida pelo padrasto durante festa em Chapadão do Sul

Mais Lidas

Foto: PMCG
Oportunidade
'Emprega CG' oferece mais de 100 vagas para jovens em Campo Grande
Discussão entre jogadores aconteceu após o gol do Real Madrid
Esportes
Prestianni leva suspensão prévia em meio à investigação de racismo contra Vini Jr
Momento em que acontece as agressões
Polícia
VÍDEO: Rapaz é espancado com pedradas e golpes de pá por não quitar dívida na Capital
Foto: Gabrielly Gonzalez
Cidade
Campo Grande afunda a cada chuva e escancara problema crônico na infraestrutura