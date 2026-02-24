Homem é morto a facadas e suspeito é preso pela PM em Novo Horizonte do Sul

Claudecir Martins da Silva morreu durante a segunda-feira, dia 23, após ser atingido por vários golpes de faca, na rua Realina Corina dos Santos, em Novo Horizonte do Sul. Ele foi atacado ainda na noite de domingo, dia 22.
O suspeito foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar. Ele foi atingido por cinco facadas e chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo o site Ivinotícias, os militares chegaram ao local indicado e encontraram a vítima caída, acionando a equipe de socorro. Enquanto a ambulância se deslocava, Claudecir apontou quem era o suspeito do ataque.
A polícia iniciou as diligências e conseguiu localizar o suspeito na residência em que morava. Ele foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.
Naquele momento, o caso era tratado como lesão corporal dolosa, porém, como a vítima foi a óbito no dia seguinte, o caso será tratado como homicídio.