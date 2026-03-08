Homem Ã© morto a pauladas na Via Piratininga

Isaac Ferreira da Silva, de 41 anos, foi encontrado morto na manhã deste domingo (8) na Rua Dona Carlota, no bairro Vila Piratininga, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foi acionada por volta das 6h15, após a informação de que havia um homem ferido e caído em via pública.

Quando a equipe chegou ao local, unidades do Corpo de Bombeiros já prestavam atendimento à vítima. No entanto, ele já estava sem sinais vitais.

A área foi isolada para preservação do local do crime e a Perícia Técnica foi acionada para realizar os levantamentos.

Durante os trabalhos periciais, foram apreendidos um canivete, uma viga de madeira e um aparelho celular.

Após a perícia, o corpo foi recolhido por uma funerária. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como homicídio simples e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m