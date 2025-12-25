Homem é morto a tesouradas durante a Véspera de Natal em Jardim

Daniel Aparecido Santana, de 44 anos, foi morto a golpes de tesoura na madrugada deste domingo (25), em frente a um bar no bairro Vila Tereza, em Jardim.

Segundo informações da Polícia Militar, Daniel foi encontrado caído no chão, na Rua Wolney Chaves Miranda, com ferimentos no pescoço e no tórax e intenso sangramento. Ao lado do corpo, os policiais localizaram uma tesoura, que teria sido utilizada no crime. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte no local.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Civil e da Perícia Técnica. Testemunhas relataram que ouviram um grito alto momentos antes do crime e ao saírem para verificar o que havia acontecido, viram uma pessoa correndo do local. Em seguida, encontraram a vítima caída ao solo, com vários ferimentos.

Ainda conforme relatos colhidos pela polícia, o suspeito teria comentado com pessoas que estavam no bar que havia se vingado da vítima após um desentendimento anterior e confessado o homicídio pouco tempo depois. Com base nas informações e em imagens de câmeras de segurança, o autor foi identificado.

O suspeito, que possui passagens policiais por furto e é usuário de drogas, foi localizado e preso em menos de duas horas após o crime. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jardim, onde o caso foi registrado como homicídio.

O corpo de Daniel foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jardim, onde passará por necropsia antes de ser liberado para velório e sepultamento.

