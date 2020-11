Homem é morto com três tiros ao defender o irmão durante briga nas Moreninhas

Gilmar da Silva, de 37 anos foi morto a tiros na tarde de quinta-feira (19), ao tentar defender o irmão que era agredido, nas Moreninhas, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, Gilmar foi atingido por três tiros, sendo dois no tórax e um no pescoço, ele morreu no local, antes da chegada do socorro.

O suspeito do crime é um rapaz de 23 anos. Foi a mãe dele quem contou à polícia que o filho estava envolvido no homicídio. Ela contou ainda que o pai do jovem teria ajudado a fugir local do crime.

O suspeito do homicídio estava junto com a pessoa que agredia o irmão de Gilmar. O caso foi registrado como homicídio qualificado pelo motivo fútil e será investigado pela 4ª Delegacia de Polícia das Moreninhas.

