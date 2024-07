Homem é preso ao tentar agarrar a enteada de 13 anos em Rio Verde

Homem, de 35 anos, foi preso após tentar agarrar a enteada, de apenas 13 anos, em uma fazenda localizada às margens da rodovia MS-142, em Rio Verde de Mato Grosso, cidade localizada no extremo norte de Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada após receber uma denúncia relatando o caso. No local indicado, os militares ficaram sabendo ainda que a vítima estava passando as férias com o irmão e o padrasto.

Depois de beber, o homem aproveitou que estava sozinho com a menina para tentar agarrá-la, mas não teve sucesso. Com medo, a vítima ligou para a mãe, que mora em outra cidade, para contar o que havia acontecido.

Preocupada, a genitora acionou a Polícia Militar. Os policiais foram ao local, acompanhados pelo Conselho Tutelar, e prenderam o autor.

