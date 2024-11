Homem é preso após mostrar o p⋼ em escola e ameaçar funcionários com facão em MS

Homem, de 28 anos, foi preso em flagrante depois de usar um facão para ameaçar as pessoas, ficar mostrando o órgão genital e urinar na frente de uma escola localizada na região central de Ponta Porã. O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (13).

Conforme as informações policiais, uma equipe da Polícia Militar estava fazendo rondas quando se deparou com várias pessoas nas calçadas denunciando a atitude do rapaz. Ao chegar no endereço indicado, encontraram o homem com um facão na mochila, bastante agressivo e tendo atitudes violentas, sob visível efeito de uso de drogas.

Durante busca pessoal, os militares foram xingados pelo autor, que tentou resistir a prisão. Já na delegacia, uma testemunha contou que o rapaz estava na frente da escola mostrando o pênis e parando para urinar no portão perto do pátio, onde crianças estavam brincando.

Ao pedir para que ele saísse do local, a testemunha foi ameaçada de morte pois o rapaz pegou o facão e o riscou no chão.

Além da arma, o rapaz estava com de R$ 160,00 em notas de R$ 10,00 e R$ 2,00 dentro da carteira. Diante da situação, o caso foi registrado como ameaça, ato obsceno, resistência, desobediência e porte de arma na 1° Delegacia de Polícia Civil.

