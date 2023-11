Homem é preso após xingar e mostrar 'dedo do meio' para policiais militares em MS

Homem, de 29 anos, foi preso por desacatar e mostrar o ‘dedo do meio’ para Polícia Militar durante a tarde de terça-feira (29), na cidade de Três Lagoas.

Conforme as informações do site da Rádio Caçula, as equipes faziam rondas pela região e ao passar pelo cruzamento da Av. Olinto Mancini com a Rua Duque de Caxias, começou a ser xingada pelo homem. Na ocasião, ele ainda mostrou o ‘dedo do meio’ para desrespeitar os policiais.

Quando os militares desceram da viatura, para fazer a abordagem do suspeito, ele se negou a acatar as ordens. A guarnição então precisou fazer o uso da força moderada.

O homem foi preso em flagrante por desacato e encaminhado a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado.

