Homem é preso escondendo ampolas de tirzepatida na cueca em Bataguassu

Homem, que não teve a identificação divulgada, foi preso durante a quarta-feira, dia 25, transportando medicamentos na cueca, enquanto dirigia um veículo na BR-267, em Bataguassu.
Ele estava escondendo cerca de 28 ampolas do medicamento, além de 75 celulares e alguns cosméticos no automóvel, um Citröen C3.
Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o veículo estava preparado com um compartimento oculto.
O homem foi preso e encaminhado para a Polícia Federal em Três Lagoas.
