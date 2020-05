Homem é preso por esfaquear colega por vingança na antiga rodoviária

A Polícia Militar foi acionada na manhã deste sábado (30), para averiguar uma ocorrência de esfaqueamento na região central, onde o autor identificado como Eladio Amarilla, 30 anos, fugiu após tentar matar um colega.

Conforme a ocorrência, uma viatura da Polícia Militar foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), para ir até a antiga rodoviária onde aconteceu o crime, ao chegar no local a guarnição encontrou a vítima, identificada como Leandro Grigório dos Santos, 27 anos, caído no chão pedindo ajuda.

De acordo com a polícia, e a vítima contou o ocorrido e logo foi acionado o Corpo de Bombeiros Militar que socorreu a vítima e o encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do Coronel Antonino.

A polícia Militar iniciou as rondas pela região para encontrar o autor apontado por Leandro, quando encontraram o suspeito na Rua 14 de julho com a Av. Afonso Pena, e ao ser abordado, Eládio confessou que tentou matar a vítima na antiga roviária, quando ela estava deitada dormindo num colchão na calçada e a faca foi jogada no mesmo local do crime.

Ainda segundo o autor, ele acordou a vítima com tapas antes de iniciar a a lesão a golpes de faca, e que cometeu o crime por vingança, uma vês que Leandro o teria lesionado com uma tesoura há mais de uma semana.

A vítima do esfaqueamento, teve lesões no braço, com o qual tentou se proteger das investidas do autor, que ao ser preso precisou ser algemado, pois segunda a polícia, ele estava muito agitado, e com intenção de fugir

O autor foi entregue na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, onde foi registrado o boletim de ocorrência por lesão corporal dolosa.

