Polícia

Homem é preso por manter cachorros amarrados e desnutridos em Anastácio

Pelo menos três animais eram mantidos em situação de maus-tratos

20 fevereiro 2026 - 11h23Luiz Vinicius
Um dos cachorros resgatados pela políciaUm dos cachorros resgatados pela polícia   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 35 anos, foi preso em flagrante durante a quinta-feira, dia 19, após ser acusado de maus-tratos a animais, deixando três cachorros acorrentados e desnutridos. O caso aconteceu na cidade de Anastácio - a 145 quilômetros de Campo Grande.

No local, os animais - dois machos e uma fêmea - estavam sem acesso a água e alimento, apresentando visível estado de desnutrição e condição física debilitada.

Os animais foram imediatamente recolhidos pela equipe do Centro de Controle de Zoonoses, que providenciou atendimento veterinário e demais cuidados necessários.

O proprietário dos animais foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde teve a prisão em flagrante ratificada pela autoridade policial.

