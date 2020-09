Homem é preso por posse irregular de arma de fogo

Matheus Rondon com informações da assessoria

Nesta terça-feira (29), a Polícia Civil de Bataguassu realizou a prisão de um homem de 42 anos por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O rapaz morava em uma fazenda na mesma cidade.

A equipe de Policiais iniciou as investigações após denuncias anônimas, e localizou onde o suspeito morava. No local encontraram uma arma de fogo calibre 38, duas munições intactas e três cápsulas deflagradas (cápsulas que apresentam indícios de uso), que estavam posse do autuado de modo irregular.

Diante da situação irregular, o rapaz foi preso em flagrante e encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Bataguassu, onde o flagrante foi formalizado.

