Homem Ã© preso suspeito de estuprar crianÃ§a de 11 anos no Centro Oeste

Uma menina de 11 anos denunciou ter sido vítima de abuso sexual dentro de uma residência na Rua Job Rezende de Miranda, no bairro Centro Oeste, em Campo Grande. O caso veio à tona na madrugada deste domingo (8), após vizinhos acionarem a Polícia Militar por causa de uma discussão no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma moradora contou à polícia que a menina costumava frequentar a residência, mesmo depois de a família ter se mudado do imóvel. Segundo ela, naquela noite, a vítima teria ido para dormir na casa.

Em conversa com os policiais, a criança relatou que, em outras ocasiões em que passou a noite na residência, acordou durante a madrugada com o suspeito passando a mão em suas nádegas. Ela também afirmou que, em uma das situações, acordou com o homem sobre ela e disse que houve penetração, sendo que na ocasião teve a boca tampada por ele para não gritar.

Segundo o registro policial, a menor estava muito nervosa, dizendo não querer mais se aproximar do suspeito e chegou a desmaiar enquanto conversava com os militares.

A genitora da criança detalhou então para os policiais ter descoberto os fatos na madrugada de hoje, ficando exaltada e passando a bater no homem, que ela considera seu pai de criação.

Os gritos fizeram os vizinhos acionarem a Polícia Militar. O suspeito acabou sendo preso e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como estupro de vulnerável.

