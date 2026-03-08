Menu
PolÃ­cia

Homem Ã© preso suspeito de estuprar crianÃ§a de 11 anos no Centro Oeste

A vÃ­tima chegou a desmaiar enquanto contava para os policiais o que estava acontecendo

08 marÃ§o 2026 - 14h41Brenda Assis
Sede da Depca, em Campo GrandeSede da Depca, em Campo Grande   (DivulgaÃ§Ã£o/PCMS)

Uma menina de 11 anos denunciou ter sido vítima de abuso sexual dentro de uma residência na Rua Job Rezende de Miranda, no bairro Centro Oeste, em Campo Grande. O caso veio à tona na madrugada deste domingo (8), após vizinhos acionarem a Polícia Militar por causa de uma discussão no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma moradora contou à polícia que a menina costumava frequentar a residência, mesmo depois de a família ter se mudado do imóvel. Segundo ela, naquela noite, a vítima teria ido para dormir na casa.

Em conversa com os policiais, a criança relatou que, em outras ocasiões em que passou a noite na residência, acordou durante a madrugada com o suspeito passando a mão em suas nádegas. Ela também afirmou que, em uma das situações, acordou com o homem sobre ela e disse que houve penetração, sendo que na ocasião teve a boca tampada por ele para não gritar.

Segundo o registro policial, a menor estava muito nervosa, dizendo não querer mais se aproximar do suspeito e chegou a desmaiar enquanto conversava com os militares.

A genitora da criança detalhou então para os policiais ter descoberto os fatos na madrugada de hoje, ficando exaltada e passando a bater no homem, que ela considera seu pai de criação.

Os gritos fizeram os vizinhos acionarem a Polícia Militar. O suspeito acabou sendo preso e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como estupro de vulnerável.

 

