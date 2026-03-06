Menu
Menu Busca sexta, 06 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
PolÃ­cia

Homem Ã© preso suspeito de roubar e tentar estuprar motorista de aplicativo em Campo Grande

Ele fez a condutora dirigir por vÃ¡rios pontos da cidade antes de ir para um lugar ermo e tentar cometer o estupro

06 marÃ§o 2026 - 15h11Brenda Assis

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (6) suspeito de roubar e tentar estuprar uma motorista de aplicativo em Campo Grande. A prisão foi realizada pela equipe de capturas da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM).

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu na noite de quinta-feira (5). A vítima relatou que aguardava uma corrida na Rua Fábio Zahran, na região da Vila Carvalho, quando foi abordada pelo suspeito.

Conforme o relato, o homem entrou no veículo mediante grave ameaça e obrigou a motorista a dirigir por diversos pontos da cidade. Durante o trajeto, ele teria roubado o celular da vítima.

Ainda segundo a polícia, em determinado momento o suspeito levou a motorista até um local ermo, onde passou a ameaçá-la e tentou obrigá-la a manter relação sexual. O estupro não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do autor.

Após o registro da ocorrência, equipes da Polícia Civil iniciaram diligências para identificar o suspeito. Ele foi localizado no bairro Coronel Antonino e preso por volta das 10h30 desta sexta-feira.

Durante as investigações, a polícia apurou que o homem raspou o cabelo e fez a barba após o crime, em uma tentativa de dificultar a identificação.

Na delegacia, a vítima realizou o reconhecimento do suspeito em sala apropriada, entre outros indivíduos, e o apontou com segurança como autor do crime. Segundo a polícia, ela o identificou pela voz e também por uma cicatriz percebida durante a abordagem.

O homem foi levado para a delegacia e permanece preso à disposição da Justiça. O caso segue em investigação.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Depac Dourados
PolÃ­cia
Homem Ã© preso suspeito de estuprar menino de 4 anos em Dourados
Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema
PolÃ­cia
Mulher Ã© esfaqueada pelo ex durante conversa em Ivinhema
Liliane ficou internada desde o dia 3 de março
PolÃ­cia
Morre mulher espancada a marteladas por subtenente dos Bombeiros em MS
Caminhão que transportava leitões sai da pista e tomba em MS
PolÃ­cia
CaminhÃ£o que transportava leitÃµes sai da pista e tomba em MS
Delegacia de Ivinhema
PolÃ­cia
Mulher Ã© esfaqueada pelo ex-marido apÃ³s encontro em Ivinhema
1ª DEAM - Casa da Mulher Brasileira -
PolÃ­cia
Homem Ã© preso apÃ³s ameaÃ§ar matar a ex com golpes de martelo em Campo Grande
Polícia Civil de São Paulo - PCSP/Divulgação
PolÃ­cia
OperaÃ§Ã£o mira agentes da PolÃ­cia Civil que blindavam criminosos em delegacias de SP
Foto: Divulgação / PMMS
PolÃ­cia
ForÃ§a TÃ¡tica tira das ruas mais de 100 kg de drogas em Campo Grande e prende suspeito
Homem é preso após estuprar a ex e matar filho dela de 11 anos
PolÃ­cia
Homem estupra a ex-namorada, mata o filho dela e esfaqueia a avÃ³ da crianÃ§a
Atualmente, Liliane está internada no Hospital da Vida, em Dourados
PolÃ­cia
Mulher atacada com marteladas por militar dos Bombeiros tem piora no estado de saÃºde em MS

Mais Lidas

UPA Universitário, onde aconteceu o caso
PolÃ­cia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
A pequena faleceu durante a tarde de ontem (4)
PolÃ­cia
CrianÃ§a que morreu em UPA pode ter participado do 'desafio do desodorante' em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
PolÃ­cia
Adolescentes matam aula para encontrar homem e sÃ£o abusadas sexualmente em Campo Grande
Fachada UPA
SaÃºde
Prefeitura diz ao MinistÃ©rio PÃºblico que fornece comida a pacientes de UPAs e CRSs