Homem Ã© preso suspeito de roubar e tentar estuprar motorista de aplicativo em Campo Grande

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (6) suspeito de roubar e tentar estuprar uma motorista de aplicativo em Campo Grande. A prisão foi realizada pela equipe de capturas da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM).

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu na noite de quinta-feira (5). A vítima relatou que aguardava uma corrida na Rua Fábio Zahran, na região da Vila Carvalho, quando foi abordada pelo suspeito.

Conforme o relato, o homem entrou no veículo mediante grave ameaça e obrigou a motorista a dirigir por diversos pontos da cidade. Durante o trajeto, ele teria roubado o celular da vítima.

Ainda segundo a polícia, em determinado momento o suspeito levou a motorista até um local ermo, onde passou a ameaçá-la e tentou obrigá-la a manter relação sexual. O estupro não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do autor.

Após o registro da ocorrência, equipes da Polícia Civil iniciaram diligências para identificar o suspeito. Ele foi localizado no bairro Coronel Antonino e preso por volta das 10h30 desta sexta-feira.

Durante as investigações, a polícia apurou que o homem raspou o cabelo e fez a barba após o crime, em uma tentativa de dificultar a identificação.

Na delegacia, a vítima realizou o reconhecimento do suspeito em sala apropriada, entre outros indivíduos, e o apontou com segurança como autor do crime. Segundo a polícia, ela o identificou pela voz e também por uma cicatriz percebida durante a abordagem.

O homem foi levado para a delegacia e permanece preso à disposição da Justiça. O caso segue em investigação.

