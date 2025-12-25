Homem é socorrido com vários cortes nas costas após ser espancado em Campo Grande

Homem de 45 anos foi espancado e precisou ser socorrido durante tarde de quarta-feira (24), no Bairro Alves Pereira, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a Santa Casa, onde uma vítima de lesão corporal havia dado entrada com várias lesões pelo corpo.

Ao falar com os militares, ele afirmou ser morador da região central da cidade, mas estava em alguma rua do Bairro Alves Pereira, quando foi vítima das agressões.

O homem não quis detalhar o motivo da confusão e disse não ter acionado a PM por não ver necessidade. A vítima tinha um inchaço do lado esquerdo do rosto e cortes nas costas, causados por facadas.

O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

