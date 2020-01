Homem é suspeito de tentar matar o enteado a tiros na fronteira

Priscilla Porangaba, com informações do Bonito Informa

Odulio Osmar Sanabria, 31 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na cidade de Porto Murtinho, localizada na região de fronteira com o Paraguai, na tarde de domingo (26).

Segundo o Bonito Informa, a vítima foi atingida por três tiros, socorrida e encaminhada para o hospital da cidade e em seguida transferida para a Santa Casa da Capital, onde passará por cirurgia.

O crime ocorreu no bairro Cohab e o suspeito de efetuar os disparos seria o próprio padrasto de Odulio. Testemunhas não informaram a motivação para a tentativa de homicídio.

A vítima foi atingida por um tiro no ombro e dois em uma das pernas. Conforme a Rádio Alto Paraguay, o suspeito fugiu do local do crime em um veículo e ainda não foi localizado pela polícia.

Odulio foi socorrido consciente e orientado pela equipe médica, sendo encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, onde passará por procedimento cirúrgico.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Porto Murtinho e será apurado pelas autoridades competentes.

