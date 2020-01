Homem invade mercardo atirando, baleia ex-namorada e mata criança

A criança Taiane Alves da Silva, de 5 anos, morreu e uma Daniela Matos dos Santos ficou ferida após serem baleadas dentro de um supermercado, na manhã desta sexta-feira (3), na cidade de Uauá, no norte da Bahia.

Conforme a polícia do município, Naelson Dias França morreu após fugir do local e ser baleado durante uma troca de tiros com policiais. Segundo a polícia, ele chegou no supermercado em uma moto, por volta das 9h30.

O suspeito atirou na mulher, que estava trabalhando no local, e depois fugiu. De acordo com a polícia, a criança foi vítima de bala perdida, já que ela acompanhava a mãe quando foi atingida.

A polícia informou que Daniela Matos e Taiane Alves foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal de Uauá. A criança não resistiu aos ferimentos.

Já Daniela Matos foi transferida para o Hospital de Traumas de Petrolina, em Pernambuco. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela. Ainda segundo a pooícia, não há informações sobre o que motivou a tentativa de homicídio.

Populares afirmam que o suspeito queria ter uma relação amorosa com a funcionária do supermercado, mas ela não teve interesse.

O caso é investigado na delegacia de Uaúa.

Deixe seu Comentário

Leia Também