Homem embriagado ameaça funcionária para invadir escola

Natanael Dener Marques Medeiros, 28 anos, foi preso pela Polícia Militar de Sidrolândia, na quarta-feira (30), após tentar invadir a Escola Estadual Sidrônio Antunes de Andrade, localizada no bairro Residencial Pé de Cedro, e importunar uma funcionária.

O autor estaria em visível estado de embriagues.

De acordo com o Boletim de Ocorrência o homem chegou até uma funcionária da escola, e disse que queria entrar para falar com “uma irmã”, mas como o mesmo não era aluno bem como não dizia o nome da suposta aluna, e também aparentava estar com sinais de embriaguez, a funcionária, por medidas de segurança, não autorizou a entrada do mesmo.

Ao ser negado sua entrada na escola, Natanael tentou forçar a entrada e passou a insinuar que estava armado, colocando as mãos na cintura., foi quando a PM foi acionada e prendeu o importunador.

Na delegacia a polícia constatou a extensa ficha criminal de Natanael, com passagem por furto, porte ilegal de arma de fogo entre outros, o mesmo foi preso, e teve ocorrência registrada na Delegacia Civil de Sidrolândia como pertubação do trabalho ou sossego alheios e ameaça.

