Homem esfaqueia ex e é preso bebendo pinga e ouvindo música

Ademilson José da Silva, de 43 anos, foi preso depois de tentar matar a ex-esposa, de 46 anos, em Itaporã com uma facada, socos e chutes na manhã de quinta-feira (1).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Ademilson e a vítima moravam na mesma casa, mas estavam em processo de separação.

O acordo entre eles era que ele ficaria na casa até encontrar outra casa para morar, eles dormiam em quartos separados.

Ainda segundo o registro policial, a mulher saiu de casa e quando retornou, encontrou a porta do quarto dela arrombad. Ela foi tirar satisfação com o ex que ficou nervoso e deu uma facada no ombro dela. Ele também a a agrediu com socos e chutes. A vítima conseguiu correr até um hospital da cidade.

A Polícia Militar (PM) foi até a residência e encontrou Ademilson bebendo pinga e escutando música no rádio. Ademilson recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Itaporã acusado de tentativa de feminicídio.

