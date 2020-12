Homem fica preso 1 ano após matar sogra, é solto e mata a ex-mulher com 19 facadas

Fabiana Lopes dos Santos, de 37 anos, foi morta por pelo menos 19 golpes de faca na noite desta sexta-feira (4) pelo ex-marido Wantuir Sonchini da Silva, no Parque Lageado, em Campo Grande. Ele já teria matado a mãe da vítima esganada, em 2018.

O drama de Fabiana era grande, Wantuir havia matado a sua mãe no natal de 2018, e depois de ser preso, ele foi condenado por apenas um ano, onde ele ficou internado porque a defesa alegou insanidade mental, que foi aceita pelos jurados. Wantuir saiu da cadeia em setembro deste ano.

Três meses após ganhar liberdade, Wantuir cometeu mais um feminicídio, dessa vez foi contra a ex-mulher, onde ele teria desferido contra pela pelo menos 19 facadas, que atingiram as regiões do ombro, tórax e braço.

Populares que estavam no local no momento do crime, relataram para a polícia que Fabiana teria discutido momentos antes com uma pessoa do sexo masculino.

A vítima relatou em um boletim de ocorrência registrado em novembro deste ano, que ela chegou a se reaproximado do suspeito em razão dos filhos do casal, mas quando o informou que não tinha interesse em reatar o relacionamento, passou a ser perseguida e ameaçada.

Ela disse na ocasião, que não tinha a intenção de que ele fosse processado criminalmente, mas solicitou medidas protetivas.

Ele está foragido e a polícia civil continua em diligência no intuito de localiza-lo. A vítima deixa dois filhos menores de idade.

