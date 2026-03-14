Homem flagra ladrão dentro de Hilux e quase é atropelado durante fuga da quadrilha

Um homem viveu momentos de tensão ao flagrar um ladrão dentro da própria caminhonete na madrugada desta sexta-feira (13), em Maracaju. Ao tentar impedir o crime, ele quase foi atropelado durante a fuga da quadrilha.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima havia acabado de sair da casa da namorada quando percebeu uma movimentação suspeita e encontrou um dos criminosos já dentro da caminhonete Toyota Hilux. Ao tentar conter o suspeito, outros integrantes do grupo apareceram para ajudar na fuga. Eles aguardavam em um Fiat Uno azul e, durante a escapada, o motorista do carro avançou contra a vítima, quase provocando um atropelamento.

Após o crime, equipes da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DEFURV) iniciaram diligências em Campo Grande para localizar o veículo usado na ação e identificar os envolvidos. Durante as investigações, um dos suspeitos foi encontrado no bairro Vila Planalto e confessou participação no crime, além de indicar os outros dois comparsas.

Em seguida, outro integrante do grupo foi localizado no bairro Jardim Oliveira. Com ele, os policiais encontraram objetos da vítima que estavam dentro da caminhonete, como carteira e óculos de sol. Também foram apreendidos um celular e um dispositivo eletrônico usado para programação e cópia de chaves de veículos.

O terceiro suspeito foi localizado no bairro Universitário, quando tentava sair de casa em uma motocicleta. Durante a abordagem, familiares tentaram interferir na ação policial, mas a situação foi controlada pela equipe.

Durante os depoimentos iniciais, os três homens confirmaram participação na tentativa de furto. Eles também relataram que, caso conseguissem levar a caminhonete, o veículo seria transportado até Pedro Juan Caballero, no Paraguai, onde seria vendido ilegalmente.

Os suspeitos foram autuados em flagrante por roubo impróprio e permanecem presos à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que a rápida troca de informações entre as equipes foi fundamental para identificar e prender os envolvidos poucas horas após o crime. Toda a ação foi gravada por circuito de segurança, confira as imagens abaixo:

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