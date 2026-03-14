Menu
Menu Busca sábado, 14 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas - Mar26
Polícia

Homem flagra ladrão dentro de Hilux e quase é atropelado durante fuga da quadrilha

Crime aconteceu em Maracaju e três suspeitos foram presos horas depois em Campo Grande pela Polícia Civil

14 março 2026 - 12h49Taynara Menezes
Imagens de circuito de segurançaImagens de circuito de segurança   (Foto: Reprodução)

Um homem viveu momentos de tensão ao flagrar um ladrão dentro da própria caminhonete na madrugada desta sexta-feira (13), em Maracaju. Ao tentar impedir o crime, ele quase foi atropelado durante a fuga da quadrilha.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima havia acabado de sair da casa da namorada quando percebeu uma movimentação suspeita e encontrou um dos criminosos já dentro da caminhonete Toyota Hilux. Ao tentar conter o suspeito, outros integrantes do grupo apareceram para ajudar na fuga. Eles aguardavam em um Fiat Uno azul e, durante a escapada, o motorista do carro avançou contra a vítima, quase provocando um atropelamento.

Após o crime, equipes da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DEFURV) iniciaram diligências em Campo Grande para localizar o veículo usado na ação e identificar os envolvidos. Durante as investigações, um dos suspeitos foi encontrado no bairro Vila Planalto e confessou participação no crime, além de indicar os outros dois comparsas.

Em seguida, outro integrante do grupo foi localizado no bairro Jardim Oliveira. Com ele, os policiais encontraram objetos da vítima que estavam dentro da caminhonete, como carteira e óculos de sol. Também foram apreendidos um celular e um dispositivo eletrônico usado para programação e cópia de chaves de veículos.

O terceiro suspeito foi localizado no bairro Universitário, quando tentava sair de casa em uma motocicleta. Durante a abordagem, familiares tentaram interferir na ação policial, mas a situação foi controlada pela equipe.

Durante os depoimentos iniciais, os três homens confirmaram participação na tentativa de furto. Eles também relataram que, caso conseguissem levar a caminhonete, o veículo seria transportado até Pedro Juan Caballero, no Paraguai, onde seria vendido ilegalmente.

Os suspeitos foram autuados em flagrante por roubo impróprio e permanecem presos à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que a rápida troca de informações entre as equipes foi fundamental para identificar e prender os envolvidos poucas horas após o crime. Toda a ação foi gravada por circuito de segurança, confira as imagens abaixo:

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cachorro foi resgatado por equipes da prefeitura
Polícia
Animal doente e sem água é resgatado após denúncia em Bataguassu
Móveis foram recuperados pelo Garras
Polícia
Polícia Civil recupera R$ 100 mil em móveis desviados de carga em Campo Grande
Divulgação / PMMS
Polícia
Polícia descobre mercado usado no esquema de 'disk-drogas' e faz prisões em Campo Grande
Imagem ilustrativa | Batalhão de Trânsito da Polícia Militar atuou na ocorrência
Polícia
Funcionária pública perde a perna após ser atropelada e motorista foge na Capital
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem é encontro morto em terreno baldio dias após cair de árvore em Campo Grande
Lucélia era servidora da pasta de esportes no município
Polícia
Servidora morre ao bater moto em guard rail na BR-267, em Porto Murtinho
Homem é preso após comprar ventilador furtado de creche em troca de crack
Polícia
Homem é preso após comprar ventilador furtado de creche em troca de crack
Horas após sair da prisão, homem é preso ao andar armado em Campo Grande
Polícia
Horas após sair da prisão, homem é preso ao andar armado em Campo Grande
Jovem bate no pai durante briga por wi-fi no Lageado
Polícia
Jovem bate no pai durante briga por wi-fi no Lageado
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Suspeito de matar homem por dívida de aluguel no PR é preso em ônibus na BR-163 em Campo Grande

Mais Lidas

Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque
Justiça
Assassinato brutal de mulher no Los Angeles: réus são absolvidos e crime fica impune
Crime aconteceu no Portal da Lagoa, em Campo Grande
Polícia
Jovem é assassinado a tiros na frente de casa em bairro de Campo Grande
Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
Justiça
Justiça condena soldado da PMMS por vídeo em rede social com piada gravada em oficina
Mais Social é um programa para famílias em situação de vulnerabilidade
Polícia
Governo de MS investiga fraude no programa Mais Social e exonera servidora