Homem foge com as filhas pequenas após tentar matar a esposa em Três Lagoas

Homem, de 41 anos, foi denunciado por agredir a esposa, de 22 anos, e fugir levando as filhas do casal, de 1 ano e 6 meses e 3 anos, na cidade de Três Lagoas. O caso aconteceu durante a tarde de sexta-feira (20).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a mulher contou aos policiais que brigou com o marido por causa de mensagens encontradas no celular dele. Durante a discussão, o homem partiu para cima dela, desferindo socos em seu rosto, apertando seu pescoço e mordendo seu braço direito.

Em determinado momento das agressões, o autor chegou a pegar uma faca para tentar atingir a esposa. Por sorte, o golpe acertou a bolsa da mulher, que conseguiu desarmá-lo posteriormente.

Depois da briga, o homem saiu do local levando as filhas do casal em um Fiat Pálio de cor vinho.

Preocupada com as crianças, a vítima foi até a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), onde manifestou o desejo de representar criminalmente contra o autor. Ela acabou ficando com várias marcas e ferimentos pelo corpo devido as agressões.

O caso está sendo investigado pelas autoridades.

