Homem invade apartamento, quebra objetos e quase mata a ex-companheira em Paranaíba

Homem, de 27 anos, foi denunciado por invadir o apartamento da sua ex-namorada, de 24 anos, a espancar e ameaçar de morte em Paranaíba. O caso teria acontecido durante o final de semana.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site RCN 67, o casal ficou junto por seis meses, porém, terminaram há seis dias. Sem aceitar o fim da relação, o homem invadiu o apartamento que a vítima mora.

Ao encontrar, ele encontrou a vítima conversando com um amigo. Visivelmente nervoso e descontrolado, o autor quebrou a televisão da mulher, jogou algumas roupas no chão e ainda quebrou a cama dela.

Ele então pegou uma faca, puxando as vítimas pelo cabelo enquanto ameaça matar a ex-companheira. Por sorte, ela conseguiu fugir e se esconder no banheiro do imóvel. O amigo da vítima teria se escondido do autor também.

Depois disso, o homem foi embora do local levando o celular da ex. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município, e será investigado.

