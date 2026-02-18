Homem invade casa, coloca fogo e xinga policiais militares em Ivinhema

Um homem, de 41 anos, foi preso na noite de segunda-feira (16), em Ivinhema, suspeito de incendiar uma casa habitada. Ele também deve responder por ameaça, porte de arma branca, resistência à prisão e dano ao patrimônio público.

Segundo as informações divulgadas pelo site Nova News, o suspeito morava em um imóvel localizado no mesmo terreno da vítima. Ele teria danificado a válvula de um botijão de gás e ateado fogo na residência, colocando em risco os moradores e casas vizinhas.

Ainda segundo o site, quando a equipe policial chegou ao endereço, o homem estava com uma faca e apresentava comportamento agressivo. Os policiais ordenaram que ele largasse a arma, mas o suspeito teria desobedecido e avançado contra a equipe, sendo contido e preso.

Durante o transporte até a delegacia, o homem passou a chutar o compartimento de presos da viatura, provocando danos ao equipamento. Por causa das avarias, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para realizar a retirada segura do preso, enquanto a perícia avaliou os prejuízos ao patrimônio público.

O suspeito foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

