Homem invade igreja com moto e esfaqueia três durante culto

Três pessoas ficaram feridas após um homem invadir com uma moto, na noite do último domingo (28), uma igreja e esfaquear fieis que participavam do culto. O caso aconteceu na cidade de Miraguaí, no interior do Rio Grande do Sul.

Segundo informações de portais de notícias locais, o homem invadiu o culto com a moto, deixando ela logo em frente do altar, antes de partir para cima de um dos membros da banda, que seria seu próprio irmão, e começar a esfaqueá-lo.

Durante o ataque, outros fiéis tentaram impedir a agressão, mas outras duas pessoas acabaram feridas pela faca. A confusão criou pânico entre os fiéis presentes, com alguns tentando controlar a situação até a chegada das autoridades.

O autor fugiu do local do crime a pé, correndo pelas ruas da cidade.

