Homem mata ex-esposa com golpes de machadinha

José Claúdio Neres, de 39 anos, foi preso na madrugada deste domingo (17), após matar a ex-esposa, Edinalva Ferreira Melgaço, de 34, a golpes de machadinha, em Costa Rica. O homem não aceitava o fim do relacionamento e passou a perseguir a vítima.

Conforme informações do site MS Todo Dia, o homem não aceitava a separação e começou a perseguir as vítima, quando a viu em uma pizzaria. Ele não diz “não aceitar” ver a felicidade da ex-esposa.

A mulher estava em uma motocicleta e acompanhada do filho, no momento em que José Claúdio a derrubou da moto, desceu do carro e desferiu golpes de machadinha em Edinalva. Ela tentou pedir ajuda dentro da pizzaria, mas com a gravidade dos golpes morreu no local.

José Claúdio fugiu do local, mas foi achado pelos policiais próximo a pizzaria. Ele confessou o crime e foi encaminhado a delegacia.

