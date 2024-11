Homem morre ao trocar tiros com a Polícia Militar em Jardim

Tony Coelho Ferreira morreu ao trocar tiros com a Polícia Militar durante o final da manhã desta segunda-feira (4), na cidade de Jardim. Ele teria reagido a uma abordagem policial.

Conforme as informações do site Jardim MS News, a casa de Tony estava sendo alvo do cumprimento de um mandado de busca e apreensão, porém, ele acabou reagindo a abordagem e atirado contra os militares.

Para se defender da injusta agressão, os policiais atiraram e feriram o homem. Ele chegou a ser socorrido, sendo levado para o pronto-socorro do Hospital Marechal Rondon, mas Tony não resistiu e acabou falecendo.

