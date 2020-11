Homem morre após bater contra motoniveladora em MS

O motociclista Roberto Franco da Silva, 44 anos, morreu após a motocicleta que conduzia chocar-se contra a traseira de motoniveladora que estava estacionada na rua. O fato aconteceu por nesta terça-feira (17), ao lado do Terminal Rodoviário de Amambai.

Segundo informações do site Amambai Notícias, Roberto, popularmente conhecido como Ralado, conduzia uma moto Honda CG Titan, quando parou para ajudar o motorista da motoniveladora, que estava com um dos pneus arriados.

Aparentemente querendo ajudar, Ralado pediu que o motorista retirasse a Biz que estava próxima a traseira da motoniveladora enquanto ele ia chamar o seu irmão, que é borracheiro. Assim que a Biz foi retirada, Roberto deu a volta no quarteirão e, ao passar novamente pelo local, chocou-se contra a traseira da motoniveladora.

A família de Roberto disse à reportagem do site, que ele fazia tratamentos contra alcoolismo e depressão. Roberto deixa dois filhos, de 20 e 15 anos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local, a vítima já tinha ido a óbito. As polícias Militar e Civil estiveram no local do acidente fazendo os levantamentos. As circunstâncias oficiais do acidente ainda serão apuradas.

