Homem morre depois de beber 1,2 L de cachaça

Nesta terça-feira (8), morreu um homem identificado como Vanir Ferreira Duarte, 46 anos, conhecido como “Choppin”, na Santa Casa de Campo Grande. A vítima morava no município de Maracaju.

De acordo com o boletim de ocorrência, no dia três deste mês, ele estava em casa, onde também funciona uma lanchonete, localizada na perimetral norte Cezar Tereza, no Jardim Guanabara.

Na ocasião, um rapaz já identificado pela polícia chegou ao local e incentivou a vítima a beber cachaça. Um sobrinho do suspeito estava junto no momento do ocorrido.

Enquanto a vítima bebia duas garrafas de pinga, o equivalente a 1,2 litros, eles gravaram um vídeo que, posteriormente, foi postado nas redes sociais. Após a ingestão da bebida, Vanir começou a passar mal e a dupla levantou e foi embora da lanchonete, deixando-o agonizando no local.

No dia seguinte, uma pessoa passou no estabelecimento e o viu passando mal, momento em que acionou o socorro e a vítima foi encaminhada para um hospital de Maracaju. Já em estado grave, Vanir foi transferido para Campo Grande, porém, não resistiu e morreu nesta terça-feira.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Maracaju e a polícia irá apurar a responsabilidade daqueles que o incentivaram a ingerir a bebida alcoólica.

