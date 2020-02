Homem morre em acidente entre caminhão e carreta na BR-267

Priscilla Porangaba, com informações do Fátima News

Um homem, não identificado, morreu em um acidente entre uma carreta e um caminhão tanque na BR-267, na altura da usina atvos em Nova Alvorada do Sul na manhã deste domingo (23) .

De acordo com informações do Fátima News, os dois veículos bateram e o caminhão tanque carregado de combustível esta em chamas no local. Ainda não há detalhes a respeito da vítima.

De acordo com informações de testemunhas no local no endereço da ocorrência, há vazamento de combustível as margens da pista e por tal motivo o local foi interditado nos dois sentidos. há previsão para que o trecho seja liberado.

Uma equipe do corpo de Bombeiros de Nova Alvorada do Sul, a Polícia Rodoviária Federal e brigadistas da unidade Santa luzia estiveram no local.

