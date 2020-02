Ônibus com universitários se envolve em acidente na BR-060

Jônathas Padilha, com informações do Sidrolândia News

Um ônibus com universitários de Sidrolândia se envolveu em um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (20) com um caminhão na BR-060, a 70 quilômetros de Campo Grande.

O veículo da Eldorado Transportes estava com 20 universitários sidrolandenses que estudam na capital quando uma carreta freou bruscamente na rodovia, o que fez o ônibus desviasse e batesse com um caminhão que vinha no sentido contrário.

A carreta que provocou o acidente fugiu do local. O motorista do veículo ficou preso às ferragens, mas o corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu retirá-lo. O condutor não corre risco de vida e nenhum estudante ficou ferido.

Por conta da colisão, houve por conseqüente um grande congestionamento em ambos os sentidos da BR-060, que teve parte do fluxo de veículos liberados pelo acostamento horas depois.

Deixe seu Comentário

Leia Também