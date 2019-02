Obcecado, homem furta corpo de mulher de cemitério, diz polícia

O corpo de Roseli Potronieli, 37 anos, que foi furtado menos de 24 horas após ser sepultado, ainda não foi encontrado pela polícia. De acordo com a delegada Nelly Gomes dos Santos Macedo, responsável pelo caso, o suspeito de ter levado o corpo “era obsecado por ela”.

A delegada relatou que ninguém se entregou ainda, e que os dois homens que furtaram o corpo do cemitério de Dois Irmãos do Buriti, devem se apresentar, pois o advogado de defesa deles entrou em contato com a delegada informando que os dois serão apresentados.

Um deles teve relacionamento com Roseli e era obcecado por ela, conforme a delegada. Os nomes dos suspeitos ainda não foram divulgados pela polícia.

Segundo a delegada, “o crime está desvendado, os autores já foram identificados, o carro usado para transportar o corpo foi localizado”, ela ainda diz que tem as imagens de câmeras de segurança e que esta aguardando o contato do advogado de defesa, que ficou de apresentar os envolvidos e entregar a localização do cadáver, explicou.

O caso

Rosilei foi assassinada a golpes de faca na noite de domingo (10), em Terenos, cidade vizinha a Dois Irmãos do Buriti. Em menos de 24 horas depois de ser sepultado, o corpo foi furtado do cemitério. De acordo com a polícia, o coveiro chegou para trabalhar na terça-feira (12) e encontrou o túmulo "bagunçado". As policias Civil, Militar e Perícia Técnica foram acionadas. Ao desenterrar o caixão, foi constatado o sumiço do cadáver.

Deixe seu Comentário

Leia Também