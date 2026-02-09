Homem pode ter sido morto por desavença financeira em Santa Rita do Pardo

Saiba Mais Polícia Homem é assassinado com tiro na cabeça na varanda de casa em Santa Rita do Pardo

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante após ser apontado como o responsável pelo crime de homicídio cometido contra Ricardo Antônio da Silva, de 47 anos, durante o domingo, dia 8, em Santa Rita do Pardo.

Levantamentos preliminares indicam que a vítima possuía desavenças na vizinhança, relacionadas a questões financeiras, conforme informado pela Polícia Civil.

Segundo a instituição, durante os trabalhos, encontrava-se no local o proprietário das quitinetes onde residiam vítima e suspeito. Questionado, informou que apenas tomou conhecimento do ocorrido após ser avisado por terceiros, não sabendo indicar autoria.

A convivente da vítima relatou que estava na cozinha da residência no momento dos fatos, quando ouviu uma discussão entre a vítima e G.C. Segundo ela, reconheceu a voz do suspeito afirmando que mataria a vítima, sendo que, logo em seguida, ouviu um disparo. Ao sair para verificar, encontrou seu companheiro ferido, com intenso sangramento na região da cabeça.

Em diligências no imóvel, a equipe localizou uma espingarda adaptada para calibre .22, contendo uma cápsula deflagrada na câmara, guardada no guarda-roupa pertencente ao suspeito.

Posteriormente, as investigações indicaram que o suspeito estaria escondido na residência de um conhecido. Após diligências, G.C. foi localizado e capturado na Rua José da Costa Lima, centro, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Homem é assassinado com tiro na cabeça na varanda de casa em Santa Rita do Pardo

Deixe seu Comentário

Leia Também