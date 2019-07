Homem que exibia arma de fogo em bar é preso na capital

Um homem foi preso na noite deste domingo (14) após uma equipe do Batalhão de Choque da Policia Militar abordá-lo em um bar exibindo uma arma de fogo para os frequentadores. O caso aconteceu no bairro Jardim Presidente, em Campo Grande. A polícia foi acionada via CIOPS (190) e compareceu ao local, onde encontrou Waldir Lourenço Romeiro, de 37 anos, com a arma.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma arma de fogo, tipo revolver, na cintura do homem. Dada a voz de prisão, o autor resistiu tentando agredir a equipe policial, sendo necessário o uso moderado da força para conter as agressões e realizar a condução do mesmo.

Waldir já tem passagem por homicídio na forma tentada em 2006, por porte ilegal de arma de fogo em 2009 e por ameaça em 2011. Ele foi preso e encaminhado a Depac Piratininga para as devidas providências.

Deixe seu Comentário

Leia Também