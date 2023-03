O homem que filmou e tocou nas vítimas da tragédia que aconteceu na noite da última sexta-feira (10), na BR-163, em Campo Grande, está sendo procurado pelas equipes da Polícia Civil. As imagens gravadas por ele estão circulando em grupos nas redes sociais.

Conforme as informações iniciais, o autor da gravação teria parado o veículo e começa a gravar a cena do acidente. Ele mostra as vítimas fatais, Carolina Peixoto, Lais Moriningo, Kaena Guilhen Fernandes e Leticia de Mello da Silva, chegando ainda a tocar nos corpos e mexer no cabelo para que o rosto de uma delas ficasse aparente. "Meu Jesus amado", falava o homem enquanto gravava as meninas.

Tudo isso acontece antes mesmo da chegada do socorro ao local, então os corpos ainda estavam dentro do veículo. A atitude do homem é proibida por lei, uma vez que é considerado crime de 'vilipêndio de cadáver', porque desrespeita a imagem das vítimas.

Outras testemunhas, que estavam pelo local, tentavam ajudar a sobrevivente, Analu Mendes Marli a sair das ferragens, com o intuito de salvar a jovem, que a todo momento aparece acordada nas imagens. Vale ressaltar que a ação não é recomendada, já que é preciso aguardar o socorro médico para a remoção ser feita com o cuidado necessário.

Além de ser crime, a atitude de filmar, tocar no corpo das vítimas pode ainda interferir o serviço da perícia.

Mostrando o devido respeito às vítimas e também às famílias das jovens, o JD1 Notícias não irá compartilhar o vídeo citado na reportagem. O conteúdo é considerado extremamente forte. A reportagem recomenda ainda, a você leitor, que caso receba as imagens, exclua e oriente ao emissor sobre o crime que está cometendo ao fazer o compartilhamento.

Colisão - O acidente entre uma caminhonete e um Fiat Argo resultou na morte de quatro amigas na noite de sexta-feira (10), na BR-163, saída para Cuiabá, a cerca de 10 km de Campo Grande.

No carro Fiat Argo havia cinco mulheres que seguiam para Rio Verde, as quatro vítimas fatais foram identificadas como Laís Moriningo, Carolina Peixoto, Kaena Guilhen e Letícia de Mello. Analu foi socorrida em estado grave, mas já se encontra fora de perigo.

As jovens iam comemorar o aniversário de uma amiga quando, em determinado momento, a motorista do Argo teria tentado uma ultrapassagem em faixa contínua, batendo de frente com a caminhonete, que seguia no sentido contrário.

A ocorrência foi atendida pelo delegado de Jaraguari e encaminhada para Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

