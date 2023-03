"NÃ£o entendo por que sÃ³ eu sobrevivi", jovem lembra de acidente que matou suas amigas

A jovem Analu Mendes Mali, de 29 anos, única socorrida com vida do acidente que matou quatro jovens na última sexta-feira (10) na BR-163, sabe que as amigas morreram e diz não entender porque foi a única sobrevivente.

Conforme o G1, familiares da jovem contaram que ela acordou da sedação perguntando se as amigas haviam sido sepultadas. “Não entendo por que só eu sobrevivi, elas foram sepultadas, minhas amigas foram sepultadas?", disse Analu.

A família contou que estava esperando o melhor momento para contar que as meninas haviam falecido. Porém, Analu diz se lembrar de tudo, mesmo que seja mais comum que vítimas de trauma se esqueçam do que aconteceu. "Quando ela acordou disse que se lembrava de tudo, das primeiras pessoas que chegaram para socorrer, como foi o momento da colisão e já tinha consciência de que as amigas tinham perdido a vida".

A jovem passou por duas cirurgias, sendo uma no intestino e outra no braço direito. Conforme a última atualização médica passada pela família ao site, Analu não corre mais risco de morte e deve passar para o quarto nesta segunda-feira (13).

Vítima fatal -

Nesta segunda-feira (13), ainda muito emocionados e chorando bastante, os pais de Carolina Peixoto foram até a PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Jaraguari para pegar alguns pertences da filha que ainda estavam no veículo. Eles não quiserem falar com a imprensa enquanto pegavam os objetos. No veículo ainda se ficaram travesseiros e alimentos, como um saco com pães e outro com tomate.

Colisão -

O acidente entre uma caminhonete e um Fiat Argo resultou na morte de quatro amigas na noite de sexta-feira (10), na BR-163, saída para Cuiabá, a cerca de 10 km de Campo Grande.

No carro Fiat Argo havia cinco mulheres que seguiam para Rio Verde, as quatro vítimas fatais foram identificadas como Laís Moriningo, Carolina Peixoto, Kaena Guilhen e Letícia de Mello. Analu foi socorrida em estado grave, mas já se encontra fora de perigo.

As jovens iam comemorar o aniversário de uma amiga quando, em determinado momento, a motorista do Argo teria tentado uma ultrapassagem em faixa contínua, batendo de frente com a caminhonete, que seguia no sentido contrário.

A ocorrência foi atendida pelo delegado de Jaraguari e encaminhada para Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

