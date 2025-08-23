Homem se corta em caco de vidro durante briga com filho no Centenário

Homem, de 38 anos, e seu filho, de 19, trocaram socos durante uma briga ocorrida na noite de sexta-feira (22), em uma casa da Rua José Rodrigues de Melo, no Jardim Centenário, em Campo Grande. Um deles acabou se cortando nos cacos de vidro de uma garrafa, que caiu e se quebrou durante a confusão.

Conforme o boletim de ocorrência, ao chegar no endereço indicado a Polícia Militar foi atendida por uma mulher. Ela contou que estava na casa de uma amiga bebendo quando foi buscada pelo companheiro. Ao chegar na residência, os dois começaram a brigar.

Em determinado momento, o filho do casal saiu do quarto e passou a brigar com o genitor que teria desferido um soco em sua mãe. Durante a briga, uma garrafa de espumante acabou caindo e quebrou, fazendo o homem cortar o pé.

Por conta disso, ele precisou ser encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, onde acabou sendo atendido e precisou de sutura no local.

Questionada sobre a violência doméstica, a mulher negou ter sido agredida pelo companheiro. Ainda assim, o caso foi levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde acabou sendo registrado como vias de fato e lesão corporal dolosa.

