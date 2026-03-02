Homem se exalta em posto de saÃºde e bate em enfermeiros da Capital

Um homem de 43 anos é suspeito de agredir profissionais de saúde dentro de uma unidade no bairro Monte Castelo, em Campo Grande, na noite de domingo (1º).

De acordo com o boletim de ocorrência, técnicos de enfermagem relataram que o suspeito chegou ao local acompanhado da mãe, que precisava de atendimento médico. A paciente foi atendida pela equipe, enquanto o homem foi orientado a realizar o cadastro no setor responsável.

Ainda conforme o registro, o suspeito se recusou a deixar a sala de atendimento e passou a se exaltar. Funcionários tentaram retirá-lo do local, momento em que ele teria iniciado as agressões.

Segundo os profissionais, o homem deu um soco no rosto de uma enfermeira, atingiu o braço de uma técnica e golpeou o tórax de outra funcionária.

Um técnico de enfermagem tentou conter o suspeito, mas foi derrubado e agredido com chutes nas costas, na cabeça e na mão.

A vítima informou que precisou realizar exame de raio-X devido a dores na mão, com suspeita de fratura. O laudo, no entanto, não foi apresentado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e vias de fato na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m