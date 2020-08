Homem surta ao ser parado em blitz e tenta colocar fogo no próprio carro

Um motorista identificado como Jeferson Morais Nastacio, 43 anos, tentou colocar fogo em seu veículo ao ser parado em uma blitz no domingo (2), na avenida Duque de Caxias, na Vila Alba.

De acordo com a ocorrência a Guarda Civil Metropolitana realizava a Operação Blitz na avenida quando Jeferson foi abordado e forneceu seu CPF, onde por meio do documento a guarnição constatou que o licenciamento do veículo dele estava em aberto desde 2015.

No local, o autor foi informado que o veículo possuía restrição administrativa de licenciamento que o veículo seria removido ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran).

O autor se recusou a entregar a chave do veículo e começou a fazer ameaças de colocar fogo no veículo, e logo após pegou um chumaço de papel e ateou fogo nele e jogou no banco do motorista e trancou a porta e travou no alarme.

Diante da situação a guarnição teve que imobilizar o autor e pegar a chave do veículo para abri-lo e apagar o fogo do papel. O banco ficou com uma leve mancha de queimado no banco do motorista.

Jeferson precisou ser algemado pois estava muito agressivo e violento, conforme a ocorrência, tentando até agredir um doa agentes de segurança.

Condutor teve o nome atualizado no sigo e o fato foi registrado como resistência e dirigir veículo sem permissão na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

