Homem surta após ver a ex trabalhando em cabaré de Aquidauana

Homem, que não teve o nome divulgado, foi parar na cadeia após ter uma crise de ciúmes ao ver a ex-mulher ‘trabalhado’ uma boate da cidade de Aquidauana. O caso aconteceu na noite de domingo (27).

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local onde uma briga estava acontecendo. Os militares foram informados que o autor estava consumindo bebidas alcoólicas no estabelecimento e insistindo para que fosse atendido pela ex.

Porém, ela recusou a oferta várias vezes e seguiu trabalhando normalmente. A atitude enfureceu o homem, que passou a agredir os cliente e funcionários da boate. Um dos frequentadores teve lesões no rosto, mas optou por não registrar queixa. Além disso, o veículo de outro foi danificado durante a confusão.

Ainda durante a briga, o homem tentou estrangular a vítima e a mordeu próximo da boca. Quando a polícia chegou, ele estava agressivo, sendo necessário o uso de spray de pimenta e algemas para contê-lo.

A mulher contou para as autoridades que conheceu o homem em outra boate, no ano de 2021. Acontece que durante uma visita ele teria agredido a vítima, o que fez com quem ela se afastasse e trocasse de emprego.

A vítima informou que deseja registrar a queixa e solicitou medidas protetivas de urgência. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também